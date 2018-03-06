00:58 | Футбол — Испания

"Сельта" одержала волевую победу над "Лас-Пальмасом"


"Сельта" в матче 27-го тура чемпионата Испании обыграла "Лас-Пальмас" - 2:1. Победный мяч на счету Пабло Эрнандеса.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур 

"Сельта" - "Лас-Пальмас" - 2:1 (0:0)

Голы: Экспосито, 53 (0:1). Хонни Кастро, 62 (1:1). Эрнандес, 89 (2:1). 

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Эрнандес, Лоботка, Радойя (Мендес, 60), Аспас, Эмре Мор (Систо, 74), М.Гомес (Бойе, 90+3).

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Аквилани (Хиль, 69), Халилович (Толедо, 84), В.Гомес, Тана, Этебо, Экспосито.

Предупреждения: Аквилани, 18. Ксимо Наварро, 72. Лоботка, 81. 

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

5 марта. Виго. Стадион Balaidos.

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