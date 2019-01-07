"Сельта" - "Атлетик": видеотрансляция матча - в 23.00.

В матче 18-го тура чемпионата Испании, 7 января, "Сельта" сыграет в домашнем матче с "Атлетиком" из Бильбао.

На данный момент "Сельта" идет 14-й в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды из Виго 21 очко. "Атлетик" же находится в зоне вылета. Баски занимают 18-е место, набрав в 17 играх 16 очков.

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Следить за матчем "Сельта" - "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 23.00 (время московское).

Также "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Сельта" - "Атлетик"