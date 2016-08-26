Сампер перешел из "Барселоны" в "Гранаду"

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер перебрался в "Гранаду" на правах аренды. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение по 21-летнему испанцу рассчитано до следующего лета. Стоит отметить, что Сампер в прошлом месяце продлил контракт с каталонцами до 30 июня 2019 года, а сумма отступных выросла до 50 миллионов евро. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании футболист провел дебютный матч, а также сыграл в двух поединках Лиги чемпионов.