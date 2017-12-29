Роналдо предупредил Коутинью о возможных проблемах в "Барселоне"

Экс-нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо предупредил полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью, что бразильцам всегда было непросто выступать за каталонцев. В качестве примера он привел себя, Роналдинью, Неймара и Ромарио.

– Я чувствовал себя более счастливым и преданным "Реалу", даже несмотря на отличный год, проведенный в "Барселоне", – цитирует Daily Mail Роналдо. – В конце концов, моя история в "Барсе" окончилась плохо, точно так же, как и у Неймара. У каталонцев всегда были проблемы с бразильцами: Неймар, Ромарио, Роналдинью и я. В итоге получалось так, что мы начинали хуже относиться к клубу, несмотря на весь наш вклад.

Роналдо выступал за "Барселону" с 1996 по 1997 год. Последние полгода СМИ не раз сообщали о том, что сине-гранатовые намерены приобрести Коутинью.