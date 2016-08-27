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Роберт Фернандес: "Никто в "Барселоне" не желал ухода Браво"

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Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес рассказал, что никто в клубе не желал ухода голкипера Клаудио Браво. Тем не менее, он понимает, почему 33-летний чилиец решил перебраться в "Манчестер Сити".

- Ни один тренер или работник клуба не желал ухода Клаудио, потому что он отличный вратарь, - цитирует Sport.es Фернандеса. - Когда мы вели переговоры с игроком, то думали о нынешнем сезоне. У Браво был контракт до 2018 года, когда бы мы позволили ему уйти в качестве свободного агента. Все это повлияло на его решение.

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