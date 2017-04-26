Роберт Фернандес: "Нет решения о том, кто заменит Луиса Энрике в "Барселоне"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес отметил, что в клубе еще не решили, кто заменит главного тренера Луиса Энрике. Специалист покинет клуб после окончания сезона, а его преемник еще не назначен.

– Я над этим работаю, – цитирует RAC1 Фернандеса. – Самое главное сейчас – хорошо закончить сезон. Я хочу, чтобы Луис Энрике ушел чемпионом. И не хотим отвлекаться от этого. Мы не знаем, кто будет преемником, и не спешим с этим. Когда примем решение, скажем об этом. Я никого не исключаю. Работа ведется.