Рейнальд Денуэкс: "Даже уход Карпина не повлиял на уровень игры Хаби Алонсо". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:39 | ФУТБОЛ — Испания

Рейнальд Денуэкс: "Даже уход Карпина не повлиял на уровень игры Хаби Алонсо"

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Бывший главный тренер "Реал Сосьедад" Рейнальд Денуэкс признался, что полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо, завершивший карьеру, имел сильный характер. Также он отметил, что на него даже не повлиял уход из футбола одноклубника Валерия Карпина, с которым в свое время Алонсо играл в паре в центре полузащиты "Реал Сосьедад".

- Хаби Алонсо никогда не был под давлением или расстроен, - цитирует France Football Денуэкс. - Даже когда Карпин завершил карьеру, что могло его потрясти, он продолжал играть. Хаби всегда был уверен в том, что делал, и убежден в том, что для хорошей игры необходима практика.

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