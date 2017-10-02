Решение провести матч с "Лас-Пальмасом" принадлежало игрокам "Барселоны". Месси в обсуждении не участвовал

Испанская Marca узнала подробности разговора, который состоялся вчера в раздевалке "Барселоны" между президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу и игроками команды, результатом которого стало принятое решение играть матч против "Лас-Пальмаса" (3:0).

Президент вместе с Жорди Местре, вице-президентом клуба по спортивным вопросам, встретился с футболистами в раздевалке и обсудил с ними риски переноса игры. "Нас лишат шести очков, если мы откажемся играть. Впереди еще много матчей, и если мы упустим чемпионство из-за этих шести очков, никто не вспомнит о переносе матча. В памяти останется только то, что мы не стали чемпионами", - объявил Бартомеу.

Большинство игроков было за то, чтобы сыграть матч. Одним из них был Иньеста, и он сразу сказал президенту: "Пусть никто не узнает, что это мы приняли решение – эту ответственность на себя должно взять руководство клуба".

По другую сторону была небольшая группа, возглавляемая Пике, которая призывала перенести игру. Серхи Роберто также был против выхода на поле. Сообщается, что Месси молчал и не участвовал в обсуждении.

Когда в раздевалке было принято решение, президент сделал заявление о том, что игра будет проведена при пустых трибунах. Бартомеу сдержал обещание, данное игрокам, и сообщил, что итоговое решение было принято им. (Егор БЫЧКОВ)

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