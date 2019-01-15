"Реал Сосьедад" победил "Эспаньол"

"Реал Сосьедад" в 19-м туре чемпионата Испании победил "Эспаньол" - 3:2. Дубль в составе басков сделал полузащитник Виллиан Жозе.

"Сосоьедад" завершил первый круг чемпионата на 8-м месте, набрав 25 очков. "Эспаньол" идет 10-м, отставая на 1 очко.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" - 3:2 (2:2)

Голы: Мерино, 3 (1:0). Виллиан Жозе, 8 - с пенальти (2:0). Налду, 32 (2:1). Льоренте, 45+1 - в свои ворота (2:2). Виллиан Жозе, 63 (3:2).

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Льоренте, Элустондо, Айен Муньос, Ильярраменди, Мерино, Сангальи (Роберто Лопес, 62), Хуанми (Оярсабаль, 65), Виллиан Жозе, Янузай (Субельдия, 84).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Вила, Давид Лопес, Налду, Гранеро (Пуадо, 78), Дардер (Пьятти, 72), Рока, Мелендо (Лопес, 84), Леу Баптистан, Борха Иглесиас.

Предупреждения: Давид Лопес, 7. Дардер, 22. Элустондо, 33. Мерино, 43. Морено, 58. Ильярраменди, 61. Виллиан Жозе, 64. Вила, 65. Налду, 69. Рульи, 90+4.

Удаление: Мерино, 75.

Судья: дель Серро Гранде.

14 января. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".