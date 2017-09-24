"Реал Сосьедад" перед матчем с "Зенитом" проиграл "Валенсии" Гарая

Соперник "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы "Реал Сосьедад" на своем поле потерпел поражение от "Валенсии" в матче 6-го тура чемпионата Испании. Победу гостям принес точный удар Симоне Дзадзы. В составе победителей полный матч провел бывший защитник сине-бело-голубых Эсекиэль Гарай.

Отметим, что обе команды не смогли доиграть матч в полных составах. На 68-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Игор Субельдия. На 80-й минуте встречи с поля был удален хавбек гостей Жоффре Кондогбья.

Благодаря этой победе "Валенсия" поднялась на 4-е место в турнирной таблице (12 очков), а "Реал Сосьедад" продолжает располагаться на 8-й строчке (9 баллов).

Напомним, матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" состоится 28 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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6-й тур

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 2:3 (1:1)

Голы: Родриго, 26 (0:1). Элустондо, 33 (1:1). Начо Видаль, 55 (1:2). Ойярсабаль, 59 (2:2). Дзадза, 85 (2:3).

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Одриосола, Родригес, Хаби Прието (Пардо, 82), Сурутуса, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 46), Виллиан Жозе (Каналес, 72), Ойярсабаль.

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Хосе Гайя (Лато, 75), Габриэл Паулиста, Начо Видаль, Парехо, Кондогбья, Солер (Перейра, 75), Дзадза, Родриго (Мина, 75), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Гонсалу Гедеш, 9. Родриго, 27. Кондогбья, 45. Субельдия, 50. Хосе Гайя, 56. Ойярсабаль, 77. Мина, 90+2. Доменеч, 90+4.

Удаления: Субельдия (Реал Сосьедад), 68. Кондогбья (Валенсия), 79.

Судья: Хайме Латре.

24 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".