"Реал" сообщил "Атлетику" о желании приобрести Аррисабалагу

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага может перейти в "Реал" до конца января. Согласно ETB, руководство столичного клуба уведомило басков о желании подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что мадридцы передумали подписывать голкипера в связи с травмой, из-за которой он выбыл из строя на 3 месяца. Кроме того, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не хочет видеть в команде новых вратарей до конца сезона, в связи с чем у специалиста возник конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом.