"Реал" разгромил "Депортиво", забив 7 голов

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реала" дома нанес разгромное поражение "Депортиво" со счетом 7:1. В составе мадридцев по дублю оформили нападающие Криштиану Роналду и Гарет Бэйл, а также защитник Начо. Еще один гол забил полузащитник Лука Модрич.

У гостей отличился форвард Адриан.

"Реал" занимает 4-е место турнирной таблицы ла лиги, "Депортиво" - 18-е.

Чемпионат Испании

Примера

20-й тур

"Реал" - "Депортиво" - 7:1 (2:1)

Голы: Адриан, 23 (0:1). Начо, 32 (1:1). Бэйл, 42 (2:1). Бэйл, 58 (3:1). Модрич, 68 (4:1). Криштиану Роналду, 78 (5:1). Криштиану Роналду, 84 (6:1). Начо, 89 (7:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Марселу, Кроос, Каземиру, Модрич (Ковачич, 76), Криштиану Роналду, Майораль (Бензема, 64), Бэйл (Васкес, 82).

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран, Шер, Уан, Луизинью, Москера (Экспосито, 48), Гильерме, Борхес (Эмре Чолак, 54), Лукас, Адриан, Андоне (Карлес Хиль, 79).

Предупреждения: Андоне, 38. Лукас, 56.

Судья: Фернандес Борбалан.

21 января. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.

Турнирная таблица чемпионата Испании