"Реал" потерпел 10 поражений в сезоне впервые за 6 лет

"Реал" с минимальным счетом проиграл "Леганесу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Это поражение стало 10-м для мадридского клуба в текущем сезоне.

В сезоне-2012/13 "Реал" проиграл 11 матчей во всех турнирах. Таким образом, клуб впервые за 6 лет потерпел 10+ поражений в сезоне.

"Реал" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33-мя очками.