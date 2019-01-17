"Реал" потерпел 10 поражений в сезоне впервые за 6 лет

"Реал" с минимальным счетом проиграл "Леганесу" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Это поражение стало 10-м для мадридского клуба в текущем сезоне.
В сезоне-2012/13 "Реал" проиграл 11 матчей во всех турнирах. Таким образом, клуб впервые за 6 лет потерпел 10+ поражений в сезоне.
"Реал" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 33-мя очками.
Real Madrid have lost 10 matches this season in all competitions.– Gracenote Live (@GracenoteLive) 16 января 2019 г.
The last time they lost more in a single season was in 2012/13 (11).
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