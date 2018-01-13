"Реал" отрицает, что мог купить Месси в 2013 году за 250 миллионов евро

"Реал" опроверг сообщениие Spiegel о том, что в июне 2013 года, за два месяца до перехода нападающего "Тоттенхэма" Гарета Бэйла, мадридцы собирались купить у "Барселоны" Лионеля Месси за фиксированную сумму отступных – 250 миллионов евро.

Клуб из испанской столицы 4,5 года назад заплатил за валлийца 101 миллион евро, что на тот момент являлось мировым рекордом.

Немецкое издание утверждало, что "Реал" был готов предложить Месси зарплату в размере 23 миллионов евро за сезон "чистыми" и контракт до конца сезона-2020/21. Также отмечалось, что отцу форварда каталонцев был обещан бонус в размере 1 миллиона евро.

"Эта информация – полнейшая выдумка. Она не имеет ничего общего с действительностью", – приводит сообщение "королевского клуба" Marca.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что зарплата Месси по контракту, подписанному с "Барселоной" в 2017 году, составляет 104 миллиона евро в год.

Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео