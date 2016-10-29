"Реал" одержал волевую победу над "Алавесом", Криштиану Роналду оформил хет-трик, не реализовав пенальти

В игре 10-го тура чемпионата России "Реал" в гостях обыграл "Алавес" – 3:1. Счет в матче на 7-й минуте открыл нападающий хозяев поля Дейверсон, но спустя 10 минут форвард мадридцев Криштиану Роналду реализовал пенальти, а еще спустя 16 минут оформил дубль. На 84-й минуте встречи вышедший на замену форвард гостей Альваро Мората забил третий мяч своей команды, а точку в матче на 89-й минуте поставил все тот же Криштиану Роналду, оформивший хет-трик.

Примечательно, что на 79-й минуте португальский бомбардир "Реала" не забил с 11-метровой отметки.

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10-й тур

"Алавес" – "Реал" – 1:4 (1:2)

Голы: Дейверсон, 7 (1:0). Криштиану Роналду, 17 – с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 33 (1:2). Мората, 84 (1:3). Криштиану Роналду, 88 (1:4).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 79 (вратарь)

"Алавес": Пачеко, Кико, Алексис, Феддаль, Рауль Гарсия, Эрнандес, Камараса, Ману Гарсия (Крстичич, 62), Торрес (Сантос, 83), Мендес (Катаи, 67), Дейверсон.

"Реал": Навас, Данилу, Пепе (Начо, 24), Варан, Марселу, Ковачич, Кроос, Иско, Бэйл (Васкес, 87), Бензема (Мората, 67), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дейверсон, 16. Торрес, 39. Эрнандес, 52. Бэйл, 60. Кико, 80. Крстичич, 86.

Судья: Санчес Мартинес.

29 октября. Витория. Стадион Mendizorroza.