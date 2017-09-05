"Реал" не намерен продавать Бэйла

Руководство "Реала" не собирается выставлять полузащитника Гарета Бэйла на трансфер, сообщает AS. В команде называют 28-летнего игрока "настоящим и будущим клуба".

Ранее в британских СМИ сообщалось, что мадридцы хотели продать нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" в случае перехода форварда Кильяна Мбаппе из "Монако". Когда эти трансферы не состоялись, "Реал" решил продать Бэйла в "МЮ". Однако и эту сделку не удалось завершить.

Напомним, что Бэйл пропустил часть сезона-2016/17 из-за травм. Он провел 27 матчей в клубных турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.