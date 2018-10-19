"Реал" нашел замену Лопетеги

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить "Реал". Как утверждает GolTV, руководство мадридского клуба рассматривает 45-летнего специалиста в качестве приоритетного кандидата на замену нынешнему рулевому "сливочных" Хулену Лопетеги.

Другим претендентом на пост главного тренера "Реала" является итальянец Антонио Конте, ранее возглавлявший "Челси", "Ювентус" и сборную Италии.

"Реал" занимает 4-е место в чемпионате Испании после 8 туров, имея в активе 14 очков.

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