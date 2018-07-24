"Реал" может приобрести Пулишича вместо Азара и Неймара

"Реал" включился в борьбу за полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, информирует Daily Mail. Сумма потенциального трансфера оценивается примерно в 65-70 миллионов евро. Мадридцы в 19-летнем хавбеке сборной США видят альтернативу Эдену Азару ("Челси") и Неймару ("ПСЖ"), которых, по всей видимости, приобрести не удастся.

Кроме того, в Пулишиче заинтересованы "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", Бавария и "Челси". В прошедшем сезоне хавбек провел 32 матча в бундеслиге, в которых забил 5 голов и отдал 5 передач.