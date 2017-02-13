"Реал" и Иско перенесли переговоры о продлении контракта на лето

Полузащитник "Реала" Иско проведет переговоры с клубом о продлении контракта после текущего сезона, информирует Goal.com. Действующий контракт 24-летнего футболиста с "Реалом" истекает в 2018 году.

Ранее сообщалось, что хавбек твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, два месяца назад хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с "Королевским клубом", но позже Иско выразил недовольство тем, что "Реал" в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.