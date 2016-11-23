Иско: "Надеюсь, что сможем договориться с "Реалом" о новом контракте"

Полузащитник "Реала" Иско опроверг информацию о том, что не планирует продлевать контракт с клубом. Нынешнее соглашение 24-летнего испанца, выступающего за мадридский клуб с 2013 года, рассчитано до конца следующего сезона.

– У меня есть еще полтора года по нынешнему контракту, – цитирует Goal Иско. – Тем не менее, руководство клуба и я стремимся продлить контракт. Надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению в ближайшее время. Сейчас я стал получать больше игрового времени в основе и рад быть в состоянии помогать команде.