Рафинья: "Покидать "Барселону" не бывает легко"

Новичок "Интера" Рафинья отметил, что очень рад присоединиться к новой команде. Также 24-летний бразилец выразил надежду, что в ближайшее время наберет былую форму.

– Покидать "Барселону" никогда не бывает легко, в прошлом я уже уходил в аренду и возвращался обратно, – цитирует Рафинью. – Непросто оставить клуб, в котором я находился с 13 лет, но я действительно счастлив оказаться в "Интере". Я супермотивирован и не могу дождаться своей первой игры.

Чтобы полностью оправиться от травмы потребовалось больше времени, чем ожидалось. Но сейчас все позади. Я очень хочу вернуть свою форму.

Напомним, что 22 января Рафинья перешел из "Барселоны" в "Интер" на правах аренды с правом выкупа в 35 миллионов евро. До этого он пропустил около года из-за травмы.