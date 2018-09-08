Президент ла лиги: "Все расходы на игры в США покроет американская компания"

Президент ла лиги Хавьер Тебас подтвердил, что январский матч между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в США. Он отметил, что все расходы взяла на себя компания-партнер из США.

– Совершенно ясно, что этот матч станет первым в США, – цитирует Onda Cero Тебаса. – Эта идея дает долгосрочную выгоду, а не сиюминутную. И схема будет использоваться только для клубов, которые добровольно согласятся. Это поможет ряду команд обрести новых спонсоров. "Жирону" убедили согласиться ее инвесторы и представители американской компании-партнера. Эта компания покроет все расходы клубов и игроков.