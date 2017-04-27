Пике запретил Ракитичу бить пенальти, который реализовал Маскерано

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (7:1) отметил, что хотел пробить пенальти при счете 5:1. По словам хорвата, помешал ему нанести удар защитник команды Жерар Пике, который попросил передать мяч Хавьеру Маскерано.

- Я хотел пробить пенальти, но Пике сказал, что это должен сделать Маскерано, - приводит Squawka слова Ракитича. - Он прав, нужно слушаться президента.

Напоминм, для Маскерано этот гол был дебютным в составе "Барселоны". "СЭ" вел текстовую трансляцию этого матча.