"Она играла так грубо, что я ее боялся". Черышев рассказал, как играл против девочки

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, что в детстве ему довелось играть против девочки. По словам хавбека, футболистка Марта Торрехон доставила ему много неприятностей.

- Помню, когда мне было 11 лет, мы играли против "Эспаньола". Там играла Марта Торрехон. Она сейчас играет за женскую сборную Испании. Она играла против меня. Играла так сильно грубо, что я ее боялся очень сильно. Она действительно была очень хорошим защитником, против нее трудно было играть. Когда подросли, она ушла в женский футбол, и мы больше не встречались на поле.

Марта Торрехон сейчас - капитан и рекордсмен по матчам за женскую сборную Испании (80).