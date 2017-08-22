Неймар - о Суаресе и Месси: "Друзья, по которым я скучаю"

Нападающий "ПСЖ" Неймар на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с нападающими "Барселоны" Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Изображение сопровождается подписью "Друзья, по которым я скучаю".
Бразилец опубликовал еще одну фотографию с бывшими одноклубниками: Дугласом, Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жераром Пике, Иваном Ракитичем и Дани Алвесом, который теперь выступает с Неймаром за "ПСЖ". Кроме того, он выложил совместную фотографию с Пике, под которой оставил подпись: "Он остается".
Добавим, что до перехода Неймара в "ПСЖ" Пике выкладывал у себя на странице в Инстаграме совместное фото с аналогичной подписью.
Неймар вернулся в Барселону. Совместная фотография Месси, Неймара
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Жерар Пике
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Иван Ракитич
- Дани Алвес