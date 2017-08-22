Неймар - о Суаресе и Месси: "Друзья, по которым я скучаю"

Нападающий "ПСЖ" Неймар на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с нападающими "Барселоны" Луисом Суаресом и Лионелем Месси. Изображение сопровождается подписью "Друзья, по которым я скучаю".

Бразилец опубликовал еще одну фотографию с бывшими одноклубниками: Дугласом, Луисом Суаресом, Лионелем Месси, Жераром Пике, Иваном Ракитичем и Дани Алвесом, который теперь выступает с Неймаром за "ПСЖ". Кроме того, он выложил совместную фотографию с Пике, под которой оставил подпись: "Он остается".

Добавим, что до перехода Неймара в "ПСЖ" Пике выкладывал у себя на странице в Инстаграме совместное фото с аналогичной подписью.

Неймар вернулся в Барселону. Совместная фотография Месси, Неймара

Se queda 😂🤙🏽 @3gerardpique Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Авг 22 2017 в 10:47 PDT

Amigos que echaba de menos 🤙🏽 @leomessi @luissuarez9 Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Авг 22 2017 в 10:49 PDT