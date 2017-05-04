Неймар хочет видеть наставником "Барселоны" Унсуэ

Нападающий "Барселоны" Неймар настаивает на том, что команду должен возглавить Хуан Карлос Унсуэ, утверждает UOL Esporte. Ранее главный тренер каталонцев Луис Энрике сообщил, что покинет клуб по окончании сезона. В испанских СМИ появилась информация о том, что Унсуэ, работающий ассистентом Энрике, входит в число основных претендентов на пост наставника коллектива.

Согласно источнику, такой вариант развития событий полностью устраивает Неймара, который не хочет смены стиля футбола "Барселоны" и опасается прихода нового главного тренера извне. Агент и отец футболиста уже сообщил руководителям сине-гранатовых мнение игрока.