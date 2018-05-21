Нереально крутое прощание "Барселоны" с Иньестой. Видео

"Барселона" эффектно проводила своего капитана Андреса Иньесту. 34-летний хавбек всю карьеру провел в каталонском клубе и сегодня принял участие в своей последней игре за "Барсу" - против "Реал Сосьедад" (1:0). Летом он станет свободным агентом.

После завершения игры на "Ноу Камп" устроили очень эффектные проводы хавбека.