Нереально крутое прощание "Барселоны" с Иньестой. Видео

"Барселона" эффектно проводила своего капитана Андреса Иньесту. 34-летний хавбек всю карьеру провел в каталонском клубе и сегодня принял участие в своей последней игре за "Барсу" - против "Реал Сосьедад" (1:0). Летом он станет свободным агентом.
После завершения игры на "Ноу Камп" устроили очень эффектные проводы хавбека.
Guard of honor for Don Andrés#infinit8iniesta– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/ZdEENx14NE
😭😭😭 pic.twitter.com/XLoIaX5djU– FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.