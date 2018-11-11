Месси - в старте "Барселоны" на матч с "Бетисом". Он пропустил три недели из-за перелома руки

"Барселона" объявила состав на матч 12-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". С первых минут встречу начнет нападающий Лионель Месси, пропустивший три недели из-за перелома правой руки, полученного в матче 9-го тура ла лиги с "Севильей" (4:2).
Состав "Барселоны": Тер Штеген, Пике, Артур, Лангле, Роберто, Альба, Ракитич, Бускетс, Сарес, Малком, Месси.
🔵🔴 Barça XI– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 ноября 2018 г.
💪 ¡Vuelve Leo #Messi al equipo!#BarçaBetis pic.twitter.com/iEou3F4oJ2
Видеотрансляцию матча между "Барселоной" и "Бетисом" можно посмотреть на сайте "СЭ" в 18:15 по московскому времени.
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