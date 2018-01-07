Месси повторил рекорд Герда Мюллера в юбилейном матче

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Для него этот мяч стал 365-м в ла лиге. Аргентинец повторил рекорд экс-форварда "Баварии" Герда Мюллера по голам в чемпионатах "Большой пятерки".

Добавим, что сегодняшняя игра для Месси - юбилейная, 400-я, в чемпионате.

⭐ Шикарно! Гол Месси в 400-м матче в чемпионате Испании pic.twitter.com/xTAuV6tXC0 – СЭ Футбол (@football_se) 7 января 2018 г.

Трансляция матча "Барселона" - "Леванте"