18:57 | Футбол — Испания

Месси повторил рекорд Герда Мюллера в юбилейном матче

1

Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси открыл счет в матче 18-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Для него этот мяч стал 365-м в ла лиге. Аргентинец повторил рекорд экс-форварда "Баварии"  Герда Мюллера по голам в чемпионатах "Большой пятерки".

Добавим, что сегодняшняя игра для Месси - юбилейная, 400-я, в чемпионате.

Трансляция матча "Барселона" - "Леванте"

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Так себе игрочок. Просто распиаренный. На уровне Деньки Давыдова. Все голы - по воробьям, тока мимо воробьёв промахнулся и случайно попал по воротам. Да что там говорить - просто дно. Тьфу. Смотреть противно.

20:04