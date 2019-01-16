Месси - о 400-м голе в Примере: "Не обращаю внимание на рекорды и цифры"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой очередной рекорд - 13 января, в матче с "Эйбаром", ему удалось забить 400-й гол в чемпионатах Испании.

- Я горжусь тем, что достиг такого показателя, и надеюсь, что продолжу забивать и дальше. Я не особо обращаю внимание на рекорды и цифры – предпочитаю концентрироваться на каждом дне, - приводит слова Месси El Mundo Deportivo. - Думаю не о голах, а о каждой следующей игре, в которой нам нужно победить и добавить ещё три очка, чтобы бороться за титул. Стараюсь помогать команде, но не только голами.

Для того, чтобы забить 400 мячей, аргентинцу потребовалось 435 матчей. На втором месте в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Испании расположился бывший форвард "Реала" Криштиану Роналду - в матчах за "королевский" клуб он отличился 311 раз.