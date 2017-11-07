Месси - лидер топ-5 европейских лиг по количеству обводок

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси лидирует по количеству обводок в этом сезоне среди всех игроков топ-5 европейских лиг, информирует OptaJose. Только аргентинец сделал больше 100 обводок (113), удачными из которых были 60 процентов.
Второе место занимает форвард "ПСЖ" Неймар. У него 96 обводок (63 процента удачных). Третье место принадлежит полузащитнику дортмундской "Боруссии" Кристиану Пулишичу – 86 обводок (44).
Самым эффективным дриблером из топ-10 игроков по количеству обводок является капитан "Лиона" Набиль Фекир (61 обводка, 72 процента).
113 - Lionel Messi is the only player to have attempted more than 100 dribbles in Europe's top five leagues this season. Magic. pic.twitter.com/9LBPB2Had8– OptaJose (@OptaJose) 6 ноября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Лион
- Лионель Месси
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Кристиан Пулишич
- Набиль Фекир