Мартин Киоун: "Золотой мяч" выиграет Криштиану Роналду, но Бэйл больше заслуживает награды"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун заявил, что полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл больше заслуживает "Золотого мяча", чем нападающий мадридцев и сборной Португалии Криштиану Роналду. Англичанин подчеркнул, что португалец блекло смотрелся во время чемпионата Европы.

– Наверняка награду возьмет Криштиану Роналду, – цитирует Daily Mail Киоуна. – Вместе с "Реалом" он выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии – Euro-2016, хотя по ходу турнира он проявлял себя не лучшим образом.

Несмотря на эти достижения, на мой взгляд, "Золотой мяч" должен достаться Бэйлу. Он был ведущим игроком сборной Уэльса на континентальном первенстве и помог команде добиться исторического успеха. Если Бэйл не выиграет эту награду, он должен быть хотя бы в тройке.