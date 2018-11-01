Марселу может стать игроком "Ювентуса" в обмен на Сандру

"Реал" хочет обменять защитника Марселу на футболиста "Ювентуса" Алекса Сандру, сообщает Tuttosport.

Защитник "Реала" Марселу может отправиться в "Ювентус" в обмен на соотечественника Алекса Сандру. "Бьянконери" уже долгое время не могут договориться с Сандру о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. В свою очередь Марселу ранее заявлял "Реалу" о желании перебраться в туринский клуб, за который выступает его друг и экс-партнер нападающий Криштиану Роналду.

"Реал" хочет получить от "Ювентуса" денежную компенсацию. Однако, учитывая разницу в возрасте (Марселу старше Сандру на три года), клубы могут договориться о прямом обмене без доплат. Основной проблемой при переговорах может стать зарплата игрока "Реала". Марселу зарабатывает 10 млн евро в год, а Сандру около 2,8 млн.