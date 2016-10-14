09:41 | ФУТБОЛ — Испания

Ляпорт отказался переходить в "Манчестер Сити"

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Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт отказался минувшим летом переходить в "Манчестер Сити". Как сообщает A Bola, француз был одним из приоритетов "горожан" на летнее трансферное окно. Причем английский клуб договорился с "Атлетиком", но сам игрок отказался менять команду и предпочел подписать новый контракт с испанским клубом, став самым высокооплачиваемым футболистом в его истории.

Также "Манчестер Сити" пытался укрепить защиту Леонардо Бонуччи из "Ювентуса", но в данном случае туринский клуб отказался вести переговоры.

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