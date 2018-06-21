Лунин заменит в "Реале" сына Зидана

Вратарь "Реала" Лука Зидан покинет клуб в это межсезонье, информирует Marca. 20-летний сын бывшего главного тренера мадридцев Зинедина Зидана провел в "Королевском клубе" 14 лет, выступая на молодежном и юношеском уровнях. В прошлом сезоне на его счету 1 матч за первую команду.

Уход Зидана связан с приобретением молодого украинского вратаря "Зари" Андрея Лунина. Руководство "Реала" видит именно его третьим вратарем первой команды, а не Луку Зидана.

По данным испанского издания Marca, Лунин уже подписал контракт с "Реалом", а сумма отступных составит 8,5 миллионов евро. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".