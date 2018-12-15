Лука Модрич: "Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отметил, что нападающие Криштиану Роналду и Лионеля Месси поступили не совсем хорошо, не посетив церемонию вручения "Золотого мяча".

– Не могу объяснить, почему кто-то решил не посещать церемонию, – приводит слова Модрича Sportske Novosti. – Но это их выбор. Получается, что награды для них имеют ценность, только когда они их сами получают. Это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам, и людям, которые голосовали на протяжении 10 лет. Однако все поступают так, как считают необходимым.

Роналду и Месси доминировали 10 лет. В отдельно взятом сезоне голоса совпали так. Или люди ошиблись? Если выбирать, учитывая лишь мастерство игроков, то тогда придется все призы отдавать Месси и Роналду, а голосование проводить не нужно.