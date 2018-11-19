Луис Суарес: "Дембеле нужно быть более ответственным и сосредоточенным"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес высказался по поводу поведения своего партнера по команде Усмана Дембеле. Он считает, что ему нужно серьезнее относиться к своей работе.

- Не могу сказать, что он не адаптировался к команде. У него очень хорошие отношения с партнерами, - цитирует уругвайца Sport.es. - Усман знает, что выступать за "Барселону" - это честь. Возможно, ему иногда нужно быть более сосредоточенным и ответственным в некоторых вещах. Он еще очень молод, более опытные игроки могут воодушевить его. Он заслуживает играть "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Барса" предъявила Дембеле ультиматум. 21-летний француз будет отстранен от игры, если продолжит проявлять недисциплинированность и опаздывать на собрания и тренировки.

В текущем сезоне футболист провел 15 матче за "Барселону" и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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