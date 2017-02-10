18:17 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Энрике: "Реал" не предоставит стадион для финала Кубка Испании? Понимаю позицию каждого клуба"

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Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что не хочет вступать в споры по месту проведения финала Кубка Испании между каталонцами и "Алавесом". Сине-гранатовые в очередной раз предложили провести решающую игру на стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу", но президент мадридцев Флорентино Перес во второй год кряду отказал в этой просьбе, сославшись на ремонтные работы.

– Меня вообще не беспокоит этот вопрос, – цитирует Marca Энрике. – Он возникает каждый год. Я понимаю позицию каждого клуба, но мне абсолютно все равно.

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Материалы REN-TV

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