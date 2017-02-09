Перес заявил, что "Реал" не предоставит свой стадион для проведения финала Кубка Испании с участием "Барселоны"

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что клуб не сможет предоставить стадион "Сантьяго Бернабеу" для проведения финала Кубка Испании. Решающая встреча турнира между "Барселоной" и "Алавесом" должна состояться в конце мая.

– "Реал" не может предоставить стадион для финальной игры между "Барселоной" и "Алавесом", потому что на арене будут вестись работы, – цитирует AS Переса. – Здесь больше нечего обсуждать.