Луис Энрике: "Не считаю "Реал" фаворитом в чемпионате Испании, возможны сюрпризы"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике перед матчем с "Осасуной" отметил, что победа над "Реалом" (3:2) в 33-м туре ла лиги дала мотивацию игрокам на остаток сезона. Специалист также подчеркнул, что в борьбе за чемпионство еще возможны сюрпризы.

– Я бы хотел, чтобы у "Барселоны" было такое же расписание, как у "Реала", – приводит Marca слова Энрике. – Это бы значило, что мы все еще выступаем в Лиге чемпионов.

Очевидно, что у всех остались трудные матчи. Ближайшие игры представляют большую опасность. У нас в этом сезоне были проблемы с командами из нижней части таблицы, поэтому игра против "Осасуны" будет непростой.

Не считаю, что "Реал" является фаворитом в чемпионате. Они сыграли на один матч меньше, тяжело будет и нам, и им, но возможны сюрпризы.

Конечно, победа в класико оказала серьезное психологическое влияние, и для нас это стало позитивным импульсом, давшим мотивацию на остаток сезона. Нам нужно стабильно выступать до конца чемпионата.

После 33 матчей "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 75 очков. Столько же баллов у "Реала", который провел на одну игру меньше.