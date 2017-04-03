Луис Энрике: "Игроки "Барселоны" совершили много перелетов ради матчей сборных, но хорошо проявили себя в игре с "Гранадой"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике считает справедливой победу над "Гранадой" в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:1). Также он отметил игру Пако Алькасера, который отметился голом и голевой передачей, а также он сожалеет о травме Рафиньи.

- Игроки были утомлены после множества путешествий и часовых поясов в связи с играми сборных, но они отреагировали хорошо, - цитирует пресс-служба клуба Энрике. - Победа была справедливой. Травма Рафиньи - это серьезная потеря для нас и печальная новость. Что касается Пако Алькасера, то сегодня он был хорош. Он создавал постоянную опасность у ворот соперника. Я рад за него.