Лионель Месси: "Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что был бы рад возвращению Неймара. 26-летний бразилец с 2017 года выступает за "ПСЖ".

- Мы бы все хотели, чтобы Неймар вернулся, - приводит слова Месси Marca. - Он много значил для команды и на поле, и в раздевалке. Мы с ним являемся друзьями, пережившими много приятных моментов. Однако его возвращение в "Барселону" представляется затруднительным. "ПСЖ" не расстанется с ним просто так.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

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