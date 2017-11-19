"Лас-Пальмас" потерпел восьмое поражение подряд, уступив "Леванте"

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" на своем поле проиграл "Леванте" со счетом 0:2. В этой встрече отличились Шейк Дукуре и Давид Хасон.

Отметим, что "Лас-Пальмас" потерпел восьмое поражение подряд в чемпионате Испании. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, в ее активе 6 очков. "Леванте" расположился на 12 строчке, набрав 15 очков.

Чемпионат Испании

12-й тур

"Лас-Пальмас" - "Леванте" - 0:2 (0:0)

Голы: Дукуре, 71 (0:1). Хасон, 79 (0:2).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Ксимо Наварро, Лемос, Симон, Дани Кастельяно, Вьера, Хави Кастельяно (Аквилани, 77), Гомес, Витоло, Кальери (Реми, 77), Тана.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Постиго (Робер, 52), Чема, Мур, Дукуре, Кампанья, Моралес (Самуэль Гарсия, 90+3), Барди (Кабако, 87), Хасон, Энес Унал.

Предупреждения: Кампанья, 18. Лемос, 57. Ойер Оласабаль, 78. Тоньо, 81. Моралес, 89.

Судья: Мелеро Лопес.

19 ноября. Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".