Квинси Промес: "Севилья" - мой дом"

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за "Севилью", признался, что хочет вписать свое имя в историю этого клуба. 26-летний голландец также добавил, что постарается забить много голов за красно-белых.

- Я хочу забивать, это в моей крови, - приводит слова Промеса Marca. - В Испании все для меня является новым. Знаю, что люди многого от меня ждут, так как они знают, кем я являюсь. Когда я приехал в Россию, у меня не все стало получаться сразу. 66 забитых голов в России? Я никогда бы не подумал, что смогу столько забить. Я постараюсь сделать то же самое и в "Севилье". Теперь это мой дом, мне здесь нравится. Я полон энергии и хочу вписать свое имя в историю "Севильи".

Промес перешел в "Севилью" 31 августа 2018 года. Он провел 8 игр в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

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