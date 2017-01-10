Криштиану Роналду: "Пока не вижу себя в роли тренера"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, признанный ФИФА лучшим игроком прошлого года, пока не задумывался о том, станет ли он тренером после завершения карьеры. Также он считает победу на Euro-2016 самым ярким событием в жизни в прошлом году.

- Если бы мне пришлось выбрать самый яркий момент 2016 года, то я бы назвал победу на Euro-2016, - цитирует пресс-служба ФИФА Роналду. - Думаю, что это была вершина моей карьеры. Тем не менее, это не умаляет значимости других трофеев - Лиги чемпионов и чемпионата мира среди клубов, но титул чемпионов Euro-2016 был особенным, так как это первый успех в истории сборной Португалии.

- Вы забили решающий пенальти в финале Лиги чемпионов, а также три гола в финале клубного чемпионата мира. Но финал Euro-2016 был другим, так как вы были вынуждены покинуть поле в самом начале встречи. Каково это?

- Это было сложно. Я начал игру, но не закончил ее. Был очень нервный. Помню, что сначала был в раздевалке, потом вышел на бровку. Думаю, что мое поведение говорило само за себя. Тем не менее, это был славный день для Португалии.

- Вы выглядели вполне естественно на бровке рядом с Сантушем. Означает ли это, что мы увидим Криштиану Роналду в роли тренера в будущем?

- Очень трудно сказать что-то на этот счет... Никогда не говори "никогда". Я не знаю, что произойдет в будущем, но в данный момент не вижу себя на тренерском мостике.