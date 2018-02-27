Криштиану Роналду не полетел на матч c "Эспаньолом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не сыграет против "Эспаньола" в чемпионате Испании, информирует официальный сайт клуба. Португалец не полетел с командой в Барселону.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан отметил, что для команды важно, чтобы Роналду был в хорошей форме. Он также добавил, что 33-летнему португальцу нужен отдых, особенно учитывая то, что ему еще участвовать в чемпионате мира-2018.