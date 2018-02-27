16:18 27 февраля | Футбол — Испания

Криштиану Роналду не полетел на матч c "Эспаньолом"


Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не сыграет против "Эспаньола" в чемпионате Испании, информирует официальный сайт клуба. Португалец не полетел с командой в Барселону.

Ранее главный тренер мадридцев Зинедин Зидан отметил, что для команды важно, чтобы Роналду был в хорошей форме. Он также добавил, что 33-летнему португальцу нужен отдых, особенно учитывая то, что ему еще участвовать в чемпионате мира-2018.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей во всех клубных турнирах, забил 26 голов и отдал 5 передач.

 

 

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