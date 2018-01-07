Криштиану Роналду изо льда в Москве рассмешил интернет

Ледяная скульптура нападающего "Реала" Криштиану Роналду на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи" вызвала ажиотаж в интернете. Западные СМИ, а также простые пользователи соцсетей отметили, что очередное изваяние лучшего футболиста планеты совершенно не похоже на оригинал.

"Странная скульптура Роналду изо льда", – например, написало французское издание Le Monde du Buzz.

"Почему так сложно создать хорошую скульптуру Криштиану Роналду?" – написала одна из пользователей соцсетей.

Напомним, в прошлом году в аэропорту Мадейры, откуда родом Криштиану Роналду, также была установлена скульптура, которая стала объектом мемов и шуток в интернете. При этом вариант образа игрока в музее "Реала" получил в целом положительные отзывы.