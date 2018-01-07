Криштиану Роналду изо льда в Москве рассмешил интернет

Ледяная скульптура нападающего "Реала" Криштиану Роналду на фестивале "Ледовая Москва. В кругу семьи" вызвала ажиотаж в интернете. Западные СМИ, а также простые пользователи соцсетей отметили, что очередное изваяние лучшего футболиста планеты совершенно не похоже на оригинал.
"Странная скульптура Роналду изо льда", – например, написало французское издание Le Monde du Buzz.
"Почему так сложно создать хорошую скульптуру Криштиану Роналду?" – написала одна из пользователей соцсетей.
Напомним, в прошлом году в аэропорту Мадейры, откуда родом Криштиану Роналду, также была установлена скульптура, которая стала объектом мемов и шуток в интернете. При этом вариант образа игрока в музее "Реала" получил в целом положительные отзывы.
L'étrange sculpture en glace de Ronaldo - Sports.fr https://t.co/DrHlN5ReME pic.twitter.com/BFJaBJACl1– Le monde du Buzz (@buzz_monde) 5 января 2018 г.
Why is it so difficult to make a good sculpture of Cristiano Ronaldo?https://t.co/eRHVmLdcC0– Katie Sweet (@katie_sweet) 6 января 2018 г.
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Михаил Туров
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