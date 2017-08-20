Ковачич не поможет "Реалу" в игре с "Депортиво"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Депортиво". В списке футболистов не оказалось полузащитника Матео Ковачича, который пропустит встречу из-за травмы. Нападающий Криштиану Роналду отбывает 5-матчевую дисквалификацию.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Л. Зидан;

защитники – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Эрнандез;

полузащитники – Кроос, Модрич, Каземиру, Льоренте, Лукас, Асенсио, Иско, Себальос;

нападающие – Бензема, Бэйл.

Отметим, что матч "Депортиво" – "Реал" состоится сегодня и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.