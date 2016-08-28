Коноплянка отказался от аренды в ПАОК

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка отказался уходить в аренду в ПАОК, утверждает "Футбол24". Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Украины может покинуть испанскую команду. Коноплянка перешел в "Севилью" летом прошлого года, до этого он выступал только за "Днепр".
Дополнительная информация
https://football24.ua/ru/konopljanka_otkazal_paoku__istochnik_n333129/
Ралпачан Фляйшманъ
"коноплянка необходим севилье", - говорили они. "коноплянка будет лучшим игроком чемпионата", - говорили они. зато татуировку трезубца на дупе набил, нацик, главное достижение последних лет в жизни и футболе))))
13:51