Коноплянка отказался от аренды в ПАОК

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка отказался уходить в аренду в ПАОК, утверждает "Футбол24". Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Украины может покинуть испанскую команду. Коноплянка перешел в "Севилью" летом прошлого года, до этого он выступал только за "Днепр".