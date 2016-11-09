09:07 | ФУТБОЛ — Испания

Коке: "Как только "Атлетико" захочет - я продлю контракт"

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Полузащитник "Атлетико" Коке заявил, что в любой момент готов продлить контракт с клубом. Также испанец отметил влияние главного тренера команды Диего Симеоне на прогресс мадридцев за последние годы.

– Мой контракт действует до лета 2019 года, – цитирует AS Коке. – Некуда спешить. Как только клуб захочет продлить соглашение – мы поговорим и поставим необходимое количество подписей.

Симеоне крайне важен для нас. Наш менталитет изменился до неузнаваемости после его прихода. Он придал "Атлетико" менталитет победителя.

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